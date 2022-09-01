بيكيه بعد انفصاله عن شاكيرا: أطفالي تعرضوا للخطر

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هدد مدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه باتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه من تطفلوا على حياته الشخصية منذ انفصاله عن شاكيرا شريكته السابقة مطلع شهر حزيران الماضي، مشيرا إلى أن طفليه من المغنية الكولومبية الشهيرة تعرضا إلى الخطر.

وهاجم بيكيه في بيان الجهات الإعلامية الإسبانية عبر فريقه القانوني الذي قال: “منذ انفصال بيكيه وشاكيرا في حزيران نشرت عدة إشاعات وأخبار غير دقيقة عن اللاعب وعائلته وحياته الشخصية وخصوصيته، تلك التقارير والصور لم تؤثر سلبا فقط على صورته وشرفه بل تعد هجوما قويا على حقوق أطفاله والذي يعد الحفاظ على سلامتهم وأمنهم أكبر اهتمامات بيكيه”.

وأضاف البيان: “في الوقت نفسه، مراقبة “صائدي المشاهير” والإعلاميين لبيكيه وعائلته استمرت، ما دعا موكلنا إلى تغيير جدوله اليومي فقط من أجل حماية أطفاله وعائلته والمقربون منه، احترم جيرارد بيكيه دائما العمل الإعلامي ومدى أحقيتهم بالحصول على المعلومات ويعلم أهميتهم في المجتمع إلا أنهم في الأسابيع الماضية وصل بهم أن تدخلوا في حياته الشخصية بشكل غير قانوني، ما أجبر موكلنا على اتخاذ قرارات احترازية وإجراءات قانونية تجاه من انتهكوا خصوصية عائلته وعرضوا أطفاله للخطر”.