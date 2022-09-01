خارجية تايوان: الصين تستعد لعمل عسكري ضدنا

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كشف وزير خارجية تايوان جوزيف وو، أنه “يبدو أن الصين تستعد لعمل عسكري ضدنا”. وفي 9 آب، أفاد بأن “الصين تجري تدريبات جوية وبحرية تطوق الجزيرة، وذلك إستعدادًا لغزوها وتغيير الوضع الراهن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

وقد سُجّل في تايوان عدد قياسي من التوغلات الجوية الصينية في آب، مع اختراق أكثر من 440 طائرة عسكرية منطقتها للدفاع الجوي، في وقت أثارت زيارات مشرّعين أميركيين إلى الجزيرة غضب بكين.

وبحسب قاعدة بيانات جمعتها وكالة فرانس برس، استنادًا إلى أرقام وزارة الدفاع الصينية، فإن 446 طائرة صينية معظمها مقاتلات، دخلت منطقة تحديد الهوية لأغراض الدفاع الجوي التابعة لتايوان في آب، أي أكثر من عدد الخروقات المسجّلة طوال العام 2020 والبالغ 380.