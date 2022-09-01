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بالصور: السيول تغمر ثلث باكستان!

1
SEPTEMBER
2022
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أفادت وكالة الفضاء الأوروبية، بأن فيضانات باكستان المدمرة التي نتجت عن هطول الأمطار الموسمية بغزارة فاقت المعدل العادي بعشرة أضعاف.

وأوضحت أنها استخدمت بيانات القمر الصناعي “كوبرنيكوس” التابع للاتحاد الأوروبي لتحديد حجم الطوفان من الفضاء والمساعدة في جهود الإنقاذ.

وأشارت إلى أن “هطول الأمطار الموسمية بغزارة أكثر من عشر مرات من المعتاد منذ منتصف حزيران أدت إلى غمر أكثر من ثلث البلاد بالمياه حتى الآن”.

كذلك نشرت الوكالة صوراً التقطها القمر الصناعي تظهر منطقة فاض فيها نهر السند، “ما أدى فعلياً إلى تشكل بحيرة طويلة وبعرض عشرات الكيلومترات بين مدينتي ديرا مراد جمالي ولاركانا”.

في السياق، كشف مسؤولون عن أن أكثر من 33 مليون شخص تضرروا جراء الفيضانات، أي واحد من كل سبعة باكستانيين، أما كلفة إعادة البناء فتقدر بأكثر من 10 مليارات دولار.

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