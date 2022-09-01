صدمة بمدرسة أميركية: طفل مع مسدس “محشو”!

A + A -

حضر طفل في الرابعة من عمره إلى مدرسته في ولاية تكساس الأميركية، حاملا مسدسا محشوا بالرصاص، بعد أيام من حادث مماثل في ولاية أريزونا.

وتلقى شرطي كان خارج الخدمة اتصالا لإبلاغه عن تلميذ عمره أربع سنوات كان بحوزته مسدس محشو ضمن حرم مدرسة منطقة كوربوس كريستي الابتدائية.

وأوضحت شرطة المدينة الواقعة في جنوب تكساس في بيان، أن “محققين توجهوا إلى منزل الطفل، وتعرفوا على مالكي السلاح، وهما والداه”.

وأوقفت الشرطة الوالد البالغ 30 عاما، ووجهت إليه تهمة ترك سلاح ناري في متناول طفل، وإهمال قاصر أو تعريضه للخطر.

والاثنين، وقعت حادثة مماثلة عندما حضر تلميذ في السابعة من عمره إلى مدرسته، مخبئا في حقيبة ظهره مسدسا وكمية من الذخيرة، وفقا لشرطة مدينة كوتشايز في ولاية أريزونا.

وبعدما أفاد والد الطفل بأنه فقد مسدسا آخر، عُثر على قطعة سلاح ثانية مخبأة في المبنى الإداري للمدرسة.

وأكد والدا الطفل لدى استجوابهما أنهما كانا يعتقدان أن المكان الذي وضعا فيه الأسلحة آمن وبعيد من متناول الأطفال، ولكن يبدو أن التلميذ تمكن من الوصول إليه وإحضار الأسلحة إلى المدرسة.