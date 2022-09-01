ما هو لغز وفاة العديد من رجال الأعمال الروس البارزين في مجال الطاقة في ظروف غامضة؟

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توفي رئيس شركة "لوك أويل" الروسية للنفط، رافيل ماغانوف، بعد سقوطه من نافذة أحد المستشفيات في موسكو، بحسب تقارير.

وأكدت الشركة وفاته، لكنها اكتفت بالقول إن ماغانوف (67 عاماً) "وافته المنية إثر إصابته بمرض خطير".

وقالت وسائل إعلام روسية إنه كان يُعالج في مستشفى موسكو المركزي وتوفي متأثراً بجراحه.

ويعد ماغانوف الأحدث من بين عدد من رجال الأعمال الروس البارزين الذين يموتون في ظروف غامضة.

وقالت سلطات التحقيق إنها تعمل في مكان الحادث لمعرفة كيفية وفاته. ونقلت وكالة تاس للأنباء عن مصادر قولها إنه سقط من نافذة في الطابق السادس في وقت مبكر من صباح الخميس، مضيفة في وقت لاحق أنه انتحر.

واستقال رئيس مجلس إدارة الشركة، الملياردير فاغيت أليكبيروف، في أبريل/نيسان الماضي بعد أن فرضت المملكة المتحدة عقوبات عليه رداً على الغزو.

ومات العديد من رجال الأعمال البارزين في مجال الطاقة في ظروف غير عادية خلال الأشهر الأخيرة:

عُثر على جثة المدير السابق لشركة نوفاتيك، المليونير سيرغي بروتوسينيا، إلى جانب زوجته وابنته في فيلا إسبانية في أبريل/نيسان.

عُثر على النائب السابق لرئيس مصرف غازبرومبانك، فلاديسلاف أفاييف، ميتا مع زوجته وابنته في شقتهم في موسكو، أيضاً في أبريل/نيسان.

في مايو/أيار، توفي ألكسندر سوبوتين، المسؤول السابق بشركة لوك أويل، بسبب قصور في القلب، بعد أن طلب علاجاً بديلاً من أحد الشامان (رجال السحر والشعوذة)، بحسب تقارير.

وأصدرت "لوك أويل"، التي تُعد أكبر شركة خاصة في روسيا، بياناً قالت فيه إن موهبة ماغانوف الإدارية هي السبب الرئيسي في تطورها لتصبح واحدة من أكبر شركات الطاقة في العالم.

بدأ ماغانوف العمل في شركة النفط الخاصة عام 1993 وتولى منصب رئيس مجلس الإدارة منذ عامين. وقبل ثلاث سنوات حصل على وسام الإنجاز مدى الحياة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وكان ماغانوف يتلقى العلاج في مستشفى في الضواحي الغربية لموسكو يشتهر بعلاج أفراد النخبة السياسية والتجارية في روسيا.