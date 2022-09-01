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إليكم موقف بوتين من حضور مراسم دفن غورباتشوف!

1
SEPTEMBER
2022
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أعلن الكرملين، الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يحضر مراسم دفن آخر زعيم للاتحاد السوفياتي، ميخائيل غورباتشوف، الذي توفي مساء الثلاثاء عن عمر ناهز 91 عاما.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "نعرف أن المراسم الرئيسية ستُقام في الثالث من أيلول، وكذلك مراسم الدفن، لكن جدول الرئيس لن يسمح له بأن يحضر".

وأوضح أن بوتين سبق أن توجه إلى المستشفى حيث توفي غورباتشوف في موسكو "لوضع زهور قرب نعشه".

وأشار بيسكوف إلى أنه ستكون هناك "عناصر جنازة رسمية" أثناء تشييع غورباتشوف، خصوصا مشاركة "حرس الشرف"، وأن ذلك سيُنظم "بمساعدة الدولة".

وتوفي غورباتشوف مساء الثلاثاء "بعد صراع طويل مع مرض خطير"، حسب ما أفاد المستشفى التابع للرئاسة الروسية، حيث كان يعالج.

ويحظى غورباتشوف، الذي وصل إلى السلطة عام 1985، باحترام كبير في الدول الغربية، فيما يأخذ عليه جزء من الروس مساهمته في انهيار الاتحاد السوفياتي.

وكان غورباتشوف آخر زعيم لا يزال على قيد الحياة من حقبة الحرب الباردة التي يتردد صداها بكثرة الآن، منذ قرار بوتين إطلاق الحملة العسكرية على أوكرانيا في 24 شباط الماضي.

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