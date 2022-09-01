living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي!

1
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي، حيث تشهد عاصمة الولاية جاكسون، أزمة في المياه الصالحة للشرب بعد تعطل المحطة الرئيسية لمعالجة المياه.

وأوضح البيت الأبيض أن هذا الإعلان يسمح لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ "بتنسيق جميع جهود الإغاثة التي تهدف إلى التخفيف من المعاناة التي تسببها حالة الطوارئ للسكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة"، مشيرا إلى أن "بايدن أمر بتقديم المساعدة الفيدرالية لتكملة جهود استجابة الولاية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن أزمة المياه التي بدأت في 30 أغسطس 2022 وما زالت مستمرة".

هذا وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في تغريدة على "تويتر" أن "الرئيس أمر فريقه بزيادة المساعدة الفيدرالية للمنطقة"، مؤكدة "أننا ملتزمون بمساعدة شعب جاكسون وولاية ميسيسيبي خلال هذا الوقت الملح".
وكانت أجزاء من مدينة جاكسون بدون مياه جارية منذ يوم الثلاثاء، لأن الفيضانات فاقمت مشاكل طويلة الأمد في واحدة من محطتين لمعالجة المياه.

وكانت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة قد خضعت بالفعل لإشعار "الماء المغلي" لمدة شهر، بعد أن وجدت وزارة الصحة مياها عكرة يمكن أن تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي.

 

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout