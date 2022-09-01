شك في حريق بطائرة وإرسال سيارات إطفاء.. والسبب أبسط ما يمكن

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في واقعة غريبة وغير مسبوقة، تسببت زجاجة طلاء أظافر صغيرة ذات رائحة نفاذة في حالة طارئة داخل طائرة، بعدما اعتقد الطاقم أن حريقا شب على متنها.

وبعد وصول رحلة "أميركان إيرلاينز" إلى وجهتها في مطار شارلوت دوغلاس بولاية نورث كارولينا الأميركية، الأربعاء، فتح أفراد الطاقم مقصورة الأمتعة ولاحظوا "رائحة غير معتادة".

ووفق وكالة أنباء "يونايتد برس إنترناشونال"، أبلغ الطاقم سلطات المطار التي دفعت بخمس سيارات إطفاء إلى موقع الطائرة للتحقق من الرائحة، التي اتضح أنها نابعة من زجاجة طلاء الأظافر.

وقال المتحدث باسم شركة الطيران إن رجال الإطفاء فحصوا مقصورة الأمتعة، وتبينوا أن زجاجة طلاء أظافر مكسورة كانت وراء الرائحة المريبة.