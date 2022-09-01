حكومة جنوب السودان: دعمنا لإثيوبيا لا يتغير

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أكدت حكومة جنوب السودان أن جوبا تدعم كل ما تتخذه إثيوبيا من إجراءات لحماية نظامها الدستوري.
وجددت جنوب السودان دعمها للحكومة الإثيوبية، حسبما ذكرت إذاعة “فانا” الرسمية الإثيوبية، اليوم الأربعاء.
جاء ذلك عقب لقاء بين كل من تابان دينق، نائب الرئيس (رئيس كتلة البنية التحتية) وتوت جاتلواك، مستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية، مع وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بلاي.
وأجرى الجانبان مباحثات حول القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما ركزا على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حسبما ذكرت السفارة الإثيوبية في جوبا.
كما تبادل الجانبان قضايا السلام والأمن في المنطقة وأكدا على ضرورة التعاون بينهما في العديد من المجالات خاصة مجالات البنية التحتية.
واتفق الجانبان على تنفيذ العديد من المشروعات خاصة في مجال النفط في غضون فترة زمنية قصيرة.
وعقب اللقاء أكد المسؤولون في جنوب السودان ثبات موقف بلادهم الداعم لإثيوبيا في أي موقف.