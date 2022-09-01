حكومة جنوب السودان: دعمنا لإثيوبيا لا يتغير

أكدت حكومة جنوب السودان أن جوبا تدعم كل ما تتخذه إثيوبيا من إجراءات لحماية نظامها الدستوري.

وجددت جنوب السودان دعمها للحكومة الإثيوبية، حسبما ذكرت إذاعة “فانا” الرسمية الإثيوبية، اليوم الأربعاء.

جاء ذلك عقب لقاء بين كل من تابان دينق، نائب الرئيس (رئيس كتلة البنية التحتية) وتوت جاتلواك، مستشار الرئيس سلفا كير للشؤون الأمنية، مع وزير الدفاع الإثيوبي أبراهام بلاي.