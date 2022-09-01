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وقعت شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة وشركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)، اليوم الأربعاء، اتفاقيات بناء مشروع الأمونيا-7، بقيمة 1.1 مليار دولار.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن مشروع الأمونيا الزرقاء يعد أول وأكبر مشروع من نوعه في العالم بطاقة إنتاج تبلغ 1.2 مليون طن سنويا، ومن المفترض أن يدخل طور الإنتاج في الربع الأول من العام 2026.
وجاء الإعلان عن هذه المنشأة خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي لشركة قطر للطاقة في الدوحة لتوقيع اتفاقيات المشروع، حيث أوضح سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، أن مشروع الأمونيا يعتبر مشروعا رائدا لدولة قطر ولهذه الصناعة بشكل خاص.
وأكد الكعبي أنه سيتم إنشاء المشروع بالاعتماد على الخبرات القطرية في تركيب وتشغيل وصيانة مصانع الأمونيا التقليدية لإنتاج الأسمدة، وعلى المكانة الفريدة في مجال مصادر الطاقة المتجددة واحتجاز الكربون وعزله، والقدرات اللوجستية في تزويد العالم بمنتجات وأنواع وقود مختلفة ومنخفضة الكربون.
ويشار إلى أن إنتاج “الأمونيا الزرقاء” يتم عندما يتم التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون الناتج أثناء الإنتاج التقليدي للأمونيا، وبعدها يمكن استخدام تلك الأمونيا حيث يمكن نقلها باستخدام السفن التقليدية، في محطات الطاقة لإنتاج كهرباء منخفضة الكربون.
وأشار وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة إلى أن محطة “الخرسعة” لإنتاج الطاقة الكهربائية سيتم افتتاحها قريبا، متوقعا تحقيق قطر للطاقة نموا جيدا في أرباحها في العام الحالي بسبب ارتفاع الأسعار في الأسواق