وأفادت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن مشروع الأمونيا الزرقاء يعد أول وأكبر مشروع من نوعه في العالم بطاقة إنتاج تبلغ 1.2 مليون طن سنويا، ومن المفترض أن يدخل طور الإنتاج في الربع الأول من العام 2026.