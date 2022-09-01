الدفاع الروسية: الأسلحة الغربية زادت من إمكانية كييف شن هجمات على البنية المدنية في دونباس

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الأسلحة الأمريكية والغربية التي تم تزويد نظام كييف بها، زادت بشكل كبير من إمكانية تنفيذ القوات الأوكرانية لهجمات على المؤسسات التعليمية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وجاء في بيان الوزارة: “لقد زادت الأسلحة البعيدة المدى التي قدمتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى زيادة كبيرة في قدرة نظام كييف على توجيه ضربات إجرامية على البنية التحتية السكنية والمؤسسات التعليمية باستخدام المدفعية الغربية والأسلحة الصاروخية”.
“مثل هذه الأعمال تُعتبر جريمة حرب وتتطلب من المجتمع الدولي بأسره اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع نظام كييف من قصف المدارس وقتل الأطفال”.