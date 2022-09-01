الدفاع الروسية: الأسلحة الغربية زادت من إمكانية كييف شن هجمات على البنية المدنية في دونباس

وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى أن ضخ أسلحة لأوكرانيا من الغرب لا يسهم في إحراز تقدم في المحادثات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

ويواصل نظام كييف القصف المتعمد للمرافق الاجتماعية الحيوية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والمناطق الأخرى المحررة من القوميين خلال العملية العسكرية الخاصة، وتتعرض المدارس ورياض الأطفال والمستشفيات للقصف، فضلا عن المنازل السكنية.