living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مناورات "فوستوك 2022" لأقوى جيوش الشرق (روسيا،الصين،الهند) ردّاً على تصرفات الدول الغربية!

31
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أنه يمكن اعتبار التدريبات العسكرية الروسية الصينية المقبلة "فوستوك 2022" ردا من روسيا والصين على تصرفات الدول الغربية.
وأضافت الصحيفة البريطانية: "يرسل (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين و(الرئيس الصيني) شي جين بينغ، تهديدا إلى الغرب، ويستعدان لحشد 50 ألف جندي في غضون 48 ساعة. أثارت التدريبات المعلنة مخاوف من احتمال تشكيل موسكو وبكين لتحالف عسكري رسمي".
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الدول الغربية تعمل فقط على تأجيج عدم الاستقرار العالمي، ذلك من خلال توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وزيارات السياسيين الأمريكيين إلى تايوان.
أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، يوم الاثنين الماضي، أن تدريبات "فوستوك-2022" (الشرق-2022)، التي ستجري في الفترة من الأول وحتى السابع من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، تحمل طابعا دفاعيا، وليست موجهة ضد دول بعينها أو تحالفات عسكرية.
وتضم الجيوش المشاركة ثاني وثالث أقوى جيشين في العالم وهما الجيش الروسي والجيش الصيني، إضافة إلى الهند، التي تمتلك رابع أقوى جيش في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
وتنطلق "فوستوك - 2022" المعروفة أيضا بـ "الشرق - 2022"، غدا الخميس، في 7 ميادين تدريب في المنطقة العسكرية الشرقية وبحري أوخوتسك واليابان.
ويبلغ عدد المشاركين فيها نحو 50 ألف عسكري ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري بينها 140 طائرة و60 وحدة بحرية.
تشارك جيوش 14 دولة في مناورات القيادة الاستراتيجية والأركان "فوستوك 2022"، التي تستضيفها روسيا وتشمل 3 من أقوى جيوش العالم.
وتقام المناورات خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، بقيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، حسبما ذكر بيان وزارة الدفاع الروسية.
وتضم الجيوش المشاركة ثاني وثالث أقوى جيشين في العالم وهما الجيش الروسي والجيش الصيني، إضافة إلى الهند، التي تمتلك رابع أقوى جيش في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
وأورد الموقع التصنيف العالمي لكل جيش من الجيوش المشاركة في مناورات "فوستوك 2022"، التي تعرف أيضا بـ "الشرق 2022":
روسيا: يصنف جيشها في المرتبة رقم 2 عالميا.
الصين: يصنف جيشها في المرتبة رقم 3 عالميا.
الهند: يصنف جيشها في المرتبة رقم 4 عالميا.
الجزائر: رقم 31 عالميا.
سوريا: رقم 47 عالميا.
بيلاروسيا: رقم 52 عالميا.
أذربيجان: 63 رقم عالميا.
كازاخستان: رقم 64 عالميا.
قيرغيزستان: رقم 90 عالميا.
أرمينيا: رقم 98 عالميا.
منغوليا: رقم 102عالميا.
طاجيكستان: رقم 111 عالميا.
نيكاراغوا: رقم 122 عالميا.
لاوس: ليست ضمن إحصائيات الموقع.
وتم افتتاح المناورات اليوم الأربعاء في أحد ميادين التدريب التابعة للجيش الروسي بحضور ممثلي الدول المشاركة.
وتنطلق "فوستوك - 2022" المعروفة أيضا بـ "الشرق - 2022"، غدا الخميس، في 7 ميادين تدريب في المنطقة العسكرية الشرقية وبحري أوخوتسك واليابان.
ويبلغ عدد المشاركين فيها نحو 50 ألف عسكري ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري بينها 140 طائرة و60 وحدة بحرية.

Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout