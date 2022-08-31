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نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أنه يمكن اعتبار التدريبات العسكرية الروسية الصينية المقبلة "فوستوك 2022" ردا من روسيا والصين على تصرفات الدول الغربية.

وأضافت الصحيفة البريطانية: "يرسل (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين و(الرئيس الصيني) شي جين بينغ، تهديدا إلى الغرب، ويستعدان لحشد 50 ألف جندي في غضون 48 ساعة. أثارت التدريبات المعلنة مخاوف من احتمال تشكيل موسكو وبكين لتحالف عسكري رسمي".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الدول الغربية تعمل فقط على تأجيج عدم الاستقرار العالمي، ذلك من خلال توريد الأسلحة إلى أوكرانيا وزيارات السياسيين الأمريكيين إلى تايوان.

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، يوم الاثنين الماضي، أن تدريبات "فوستوك-2022" (الشرق-2022)، التي ستجري في الفترة من الأول وحتى السابع من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، تحمل طابعا دفاعيا، وليست موجهة ضد دول بعينها أو تحالفات عسكرية.

وتضم الجيوش المشاركة ثاني وثالث أقوى جيشين في العالم وهما الجيش الروسي والجيش الصيني، إضافة إلى الهند، التي تمتلك رابع أقوى جيش في العالم، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.

وتنطلق "فوستوك - 2022" المعروفة أيضا بـ "الشرق - 2022"، غدا الخميس، في 7 ميادين تدريب في المنطقة العسكرية الشرقية وبحري أوخوتسك واليابان.

ويبلغ عدد المشاركين فيها نحو 50 ألف عسكري ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري بينها 140 طائرة و60 وحدة بحرية.

تشارك جيوش 14 دولة في مناورات القيادة الاستراتيجية والأركان "فوستوك 2022"، التي تستضيفها روسيا وتشمل 3 من أقوى جيوش العالم.

وتقام المناورات خلال الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر/ أيلول المقبل، بقيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، حسبما ذكر بيان وزارة الدفاع الروسية.

وتضم الجيوش المشاركة ثاني وثالث أقوى جيشين في العالم وهما الجيش الروسي والجيش الصيني، إضافة إلى الهند، التي تمتلك رابع أقوى جيش في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.

وأورد الموقع التصنيف العالمي لكل جيش من الجيوش المشاركة في مناورات "فوستوك 2022"، التي تعرف أيضا بـ "الشرق 2022":

روسيا: يصنف جيشها في المرتبة رقم 2 عالميا.

الصين: يصنف جيشها في المرتبة رقم 3 عالميا.

الهند: يصنف جيشها في المرتبة رقم 4 عالميا.

الجزائر: رقم 31 عالميا.

سوريا: رقم 47 عالميا.

بيلاروسيا: رقم 52 عالميا.

أذربيجان: 63 رقم عالميا.

كازاخستان: رقم 64 عالميا.

قيرغيزستان: رقم 90 عالميا.

أرمينيا: رقم 98 عالميا.

منغوليا: رقم 102عالميا.

طاجيكستان: رقم 111 عالميا.

نيكاراغوا: رقم 122 عالميا.

لاوس: ليست ضمن إحصائيات الموقع.

وتم افتتاح المناورات اليوم الأربعاء في أحد ميادين التدريب التابعة للجيش الروسي بحضور ممثلي الدول المشاركة.

وتنطلق "فوستوك - 2022" المعروفة أيضا بـ "الشرق - 2022"، غدا الخميس، في 7 ميادين تدريب في المنطقة العسكرية الشرقية وبحري أوخوتسك واليابان.

ويبلغ عدد المشاركين فيها نحو 50 ألف عسكري ونحو 5 آلاف قطعة سلاح وعتاد عسكري بينها 140 طائرة و60 وحدة بحرية.