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هل يلتقي وليام وهاري في الذكرى الـ25 لرحيل ديانا؟

31
AUGUST
2022
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مرّ 25 عاماً على وفاة أميرة ويلز ديانا في حادث سيارة بباريس، لكنها الغائبة الحاضرة دوماً في بريطانيا وفي كثير من أنحاء العالم، فهي محور قصص وأفلام ومقالات صحافية ومسلسلات تلفزيونية. 

وبمناسبة الذكرى لوفاتها تعرض «قناة 4» التلفزيونية فيلماً وثائقياً حول الحادث الذي أودى بحياة «أميرة القلوب»، رغم أن الحادث أشبع بحثاً وتمحيصاً من قبل الشرطة والإعلام، إلا أن هناك نواحي لا تزال غامضة وتجذب الاهتمام. ففي الفيلم الوثائقي المعنون «التحقيق في مقتل ديانا: الموت في باريس»، تحدث المحققون الفرنسيون عن إحباطهم من الفشل في تعقب سيارة «فيات أونو» البيضاء التي قيل إنها ضيقت الطريق أمام سيارة الأميرة ديانا ليلة وفاتها في باريس، وتابع الفيلم مناقشات فريق التحقيق الجنائي الفرنسي «كريمينيل» عام 1997 حول ملابسات وجود سيارة «فيات أونو»، التي قيل إنها كانت تسير بالقرب من موقع الحادث في ذلك الوقت، ولكن لم يتم تعقبها أبداً.

الآن في نهاية أغسطس/ آب 2022، بلغ وليام الأربعين، أما هاري فعمره 37 عاما. لكنهما أصبحا متفرقين ومختلفين. ويعيش كل منهما حياة مختلفة، ففي حين يمشي وليام بثبات على طريق خلافة جدته على رأس العرش البريطاني، تخلى هاري عن الحياة الملكية وهاجر إلى خارج بريطانيا.

وحسب مواقع ألمانية عديدة ونقلا عن صحيفة "تلغراف"، قرر ويليام وهاري وكذلك  أسرتاهما أن يحيوا الذكرى الـ25 لوفاة الأميرة ديانا بشكل منفصل.

ويقال إن دوق كامبريدج (الأمير وليام) ودوق "ساسكس" (الأمير هاري)، اتفقا على أنه لن يكون هناك بعد ذلك ظهور علني للاحتفال بذكرى وفاة ديانا.

في عام 2017، في الذكرى العشرين لرحيلها، بدت الأمور مختلفة، بحسب ما كتب موقع مجلة "بونته" الألمانية. في ذلك الوقت، زار الشقيقان، وليام وهاري، عدة أماكن، من بينها الحديقة التي بنيت في ذكرى ديانا على أرض قصر كنسينغتون، مقر إقامتها. كما قاما بوضع الزهور أمام القصر.

في 6 سبتمبر/ أيلول 1997، اليوم الذي دفنت فيه الأميرة ديانا، كان وليام وشقيقه هاري مازالا صبيين.

وبحسب ما نقل موقع "بونته"، لم يتحدث الأمير وليام والأمير هاري مع بعضهما البعض شخصيا منذ أزاحا سوية الستار عن تمثال لأمهما الراحلة في الأول من يوليو/ تموز عام 2021. في هذا اليوم، كانت الأميرة ديانا ستبلغ من العمر 60 عامًا. ويقف هذا التمثال في الحديقة الغائرة (منخفضة عما حولها) في قصر كنسنغتون.

ومؤخرا تحدث الأمير هاري حول ذكرى وفاة والدته وقال، حسبما نقلت "بونته": "الأسبوع المقبل يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة والدتي، وبالتأكيد لن تُنسى أبدًا". معربا عن أمله في أن يكون "يوما مليئا بذكريات أعمالها الرائعة ومليئًا بالحب لما أنجزته".

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