بعد "كيندر".. تحذير من السالمونيلا في هذه "شوكولا الأطفال" المشهورة

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حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك L’Organisation APOCE، من احتمالية وجود بكتريا السالمونيلا في منتجات "أوريو" الشهيرة.

واستشهدت المنظمة بما نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، في 28 أغسطس، حول احتمالية وجود البكتيريا في منتجات تابعة لشركة "أوريو"، حسب بيان للمنظمة على موقع "فيسبوك".

وتعاني شركة موندليز الدولية لصناعة المواد الغذائية والتي تصنع عدة منتجات بينها "أوريو" من صعوبات في الإنتاج، ما دفعها لإغلاق مقرها في فرنسا بالكامل، ويرجع سبب الإغلاق إلى "عملية تطهير"، وفقا لتقرير الصحيفة الفرنسية.

وحذرت منظمة حماية المستهلك الجزائرية من تكرار تجربة تشبه بما حدث مع منتجات "كيندرفيريرو".

وفي 13 أبريل، أعلنت وكالتان أوروبيتان للمراقبة الصحية تسجيل 150 إصابة بالسالمونيلا في تسع دول أوروبية، عازية هذه الحالات إلى "مصنع إنتاج بلجيكي" تابع لشركة "كيندر" (فيريرو)، تم إغلاقه وقتها في مدينة أرلون بجنوب شرق العاصمة بروكسل.

وتتسبب بكتيريا السالمونيلا بأعراض معوية حادة في بعض الأحيان بينها الإسهال والتشنجات المعوية وارتفاع طفيف في حرارة الجسم وحتى التقيؤ، وفقا لـ"فرانس برس".