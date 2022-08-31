رئيس الوزراء البريطاني: فواتير الكهرباء قد تفقد البريطانيين عقولهم

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قال رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، إن الأشهر المقبلة ستكون صعبة على البريطانيين وقد تفقدهم فواتير الكهرباء عقولهم.

وكتب جونسون في مقالة لصحيفة "ديلي ميل": "ستكون الأشهر القليلة المقبلة صعبة، وربما صعبة للغاية. ستكون فواتير الطاقة الكهربائية مذهلة للسكان. وبالفعل باتت فواتير تدفئة المنازل مخيفة جدا بالنسبة للكثيرين منا".

في وقت سابق، أعلنت الهيئة البريطانية لتنظيم الطاقة Ofgem عن زيادة بنسبة 80٪ في الحد الأقصى لفاتورة الكهرباء المسموح بها للمستهلكين اعتبارا من 1 أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وبهذا الشكل، قد يرتفع الحد الأقصى للفاتورة للبريطانيين بمقدار 1578 جنيها، أو 80٪. حتى الآن كان الحد الأقصى يبلغ 1971 جنيها إسترلينيا.