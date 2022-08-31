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القتال في أوكرانيا يستنفد مخزونات بعض أنواع الأسلحة الأمريكية

31
AUGUST
2022
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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن القتال في أوكرانيا تسبب في استنفاد مخزونات بعض أنواع الأسلحة الأمريكية، ولا يوجد لدى البنتاغون الوقت لتجديدها بشكل سريع.

وشددت الصحيفة، على أن هذا الأمر يثير القلق والمخاوف بين المسؤولين الأمريكيين بشأن القدرة القتالية للبلاد.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية، أن احتياطي القذائف المدفعية من عيار 155 مم بات عند مستوى "منخفض بشكل يثير القلق" بسبب الإمدادات إلى كييف.

وقال: "مستوى المخزون من هذه القذائف، ليس بالحرج، لأن الولايات المتحدة ليست متورطة في أي نزاع عسكري كبير. لكن هذا ليس مستوى المخزون الذي نريد الدخول معه في القتال".

وأوضحت مصادر وزارة الدفاع الأمريكية للصحيفة، أن مخزونات الأسلحة المصممة لمواجهة التهديدات غير المتوقعة قد انخفضت بشكل كبير بعد نقل عدد كبير من راجمات الصواريخ HIMARS ومدافع الهاوتزر من طراز M777 وأنواع أخرى من الأسلحة إلى كييف.

RIA Novosti
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