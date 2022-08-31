نيبينزيا: واشنطن تركت الأفغان يواجهون الجوع والفقر والإرهاب

A + A -

أشار المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى أن الولايات المتحدة تركت الأفغان لمصيرهم وجها لوجه، مع الدمار والفقر والإرهاب والجوع.

وقال نيبينزيا جلسة لمجلس الأمن الدولي”في ظل رعاية نظام الرئيس السابق الفاسد أشرف غني، أجرت الولايات المتحدة مفاوضات منفصلة مع طالبان من وراء ظهر الأفغان، أسفر عن توقيع اتفاق بشأن انسحاب القوات الأمريكية من البلاد”.

وأضاف أن هذا “أسفر عن ترك الشعب الأفغاني الذي قال لنا زملاؤنا الأمريكيون مرارا وتكرارا إنهم يدافعون عنهم هناك لمصيرهم، وتركوا وجها لوجه مع الدمار والفقر والإرهاب والجوع وتحديات أخرى”.

وشدد على أن حماية السكان المدنيين يستحق اهتماما خاصا.

وتابع: “زملاؤنا الغربيون الذين فضلوا مؤخرا اختزال أي نقاش حول أفغانستان في موضوع انتهاكات حقوق الإنسان، يجب أن يتم تذكيرهم بالأفعال غير المسؤولة من جانب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي التي نفذت بانتظام غارات جوية عشوائية على الأفغان المدنيين”.

كما أشار إلى “المداهمات الليلية وعمليات القتل خارج نطاق القضاء ضد المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال”.