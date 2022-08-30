موسكو: النخب السياسية في الدول الرئيسية بالاتحاد الأوروبي في حالة انحلال

A + A -

أشار مدير إدارة تخطيط السياسة الخارجية بوزارة الخارجية الروسية أليكسي دروبينين إلى أن النخب السياسية في دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية في حالة انحلال.

وفي تصريح لمجلة “الحياة الدولية”، قال دروبينين: “تظل نقطة البداية في اعتقادنا الداخلي وتفكيرنا أننا نتعامل مع أشخاص تلقوا تعليما جيدا وتخرجوا من جامعات رائدة”.

وأضاف: “سأتحدث الآن بشكل غير دبلوماسي، لقد لاحظنا مراراً وتكراراً أن هناك انحلالا لدى النخب السياسية التي تحكم الآن في دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية”.

وأشار إلى تصريحات بعض وزراء خارجية الدول الأوروبية الكبرى الذين يخلطون بين الجغرافية والحقائق التاريخية.