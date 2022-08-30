شولتس بتفاؤل: ألمانيا في موقع أفضل لمواجهة تهديدات الغاز الروسي

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أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس تفاؤلا في شأن «تهديدات» الغاز الروسي، حيث قال شولتس اليوم الثلاثاء إن الإجراءات الحكومية لضمان إمدادات الغاز خلال الشتاء جعلت ألمانيا مستعدة للتعامل مع خفض جديد للشحنات الروسية، قبل يوم واحد من قطع موسكو إمدادات الغاز مدة ثلاثة أيام عبر نورد ستريم، وعلى ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".

وأضاف شولتس في بيان أن "الاستعدادات تعني أن ألمانيا في وضع أفضل بكثير من حيث أمن الإمدادات مما كان متوقعا قبل شهرين، وأن يمكننا التعامل في شكل جيد مع التهديدات التي نواجهها من روسيا التي تستخدم الغاز كجزء من استراتيجيتها في الحرب ضد أوكرانيا".