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زيلينسكي: نطالب المجتمع الدولي بأن يحصل من روسيا على إخلاء كامل للمحطة زابوريجيا

30
AUGUST
2022
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استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء في كييف، حيث وصلت تمهيدا لزيارة محطة زابوريجيا النووية بجنوب أوكرانيا والتي تحتلها القوات الروسية، وفق ما أفادت الرئاسة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي خلال اللقاء بحسب فيديو نشره مكتب الرئاسة: "نريد أن تعثر بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقيادة المدير العام رافايل غروسي على طريق، عبر ممرات آمنة لتصل إلى المحطة، وأن تقوم بكل ما يمكن فعله لتجنب مخاطر كارثة نووية"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

واضاف: "إنها إحدى اولويات الامن في أوكرانيا والعالم اجمع بسبب احتلال محطتنا في زابوريجيا من جانب العسكريين الروس والخطر الكبير لوقوع انفجار وكارثة نووية".

وطالب زيلينسكي المجتمع الدولي بأن "يحصل من روسيا على إخلاء كامل للمحطة من السلاح ورحيل جميع العسكريين الروس مع كل متفجراتهم وكل أسلحتهم، وعودة هذه المنشأة الى السيطرة الاوكرانية" مع اقامة منطقة منزوعة السلاح حولها".

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