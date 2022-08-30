رئيسة تايوان تطلب من الجيش التزام الهدوء تجنباً لصراع مع الصين

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طلبت رئيسة تايوان تساي إنغ وين من جيش الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، اليوم الثلاثاء، أن يحافظ على هدوئه في مواجهة المناورات العسكرية الصينية، قائلة إن تايوان لن تسمح لبكين بإثارة صراع.

واصلت الصين الضغط العسكري على تايوان خلال الأسابيع التي أعقبت زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبيه، أوائل أغسطس/ آب. وردت بكين بداية بمناورات عسكرية ضخمة في المياه والأجواء المحيطة بتايوان. وأطلقت صواريخ فوق الجزيرة، سقط بعضها في المنطقة الاقتصادية اليابانية، ما اعتبر تصعيدا خطيرا، كما أرسلت أيضا سفنا حربية وطائرات باتجاه الجزيرة بأعداد كبيرة.

وشددت الرئيسة تساي إنغ وين على ضرورة التزام تايوان بضبط النفس على الرغم من الضغوط اليومية من الصين.

وقالت تساي خلال زيارة إلى مركز للبحرية في بينغو، وهي أرخبيل من عشرات الجزر قبالة الساحل الغربي لتايوان: "كلما زادت استفزازات جنود العدو، كلما كنا بحاجة إلى مزيد من التروي. لن نسمح لأولئك الذين في الضفة الأخرى بإشعال صراع تحت ذرائع واهية"

كما تفقدت الرئيسة التايوانية سرب رادار وسرية دفاع جوي وأسطولاً بحرياً.

وفي قاعدة ماغونغ الجوية استقبلها طيارون يقفون أمام طائرة مقاتلة تايوانية الصنع، تابعة لقوة دفاع السكان الأصليين.

وأضافت تساي: "أنتم فخر الشعب التايواني. عندما يراكم كل شخص تايواني بالزي العسكري الوطني، تمتلئ قلوب الجميع بالاحترام والامتنان"