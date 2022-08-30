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هبوط أسعار الذهب مقابل إرتفاع الدولار!

30
AUGUST
2022
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هبطت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار في الوقت الذي أثرت فيه أيضا احتمالية رفع معدلات الفائدة الأميركية لمستويات أعلى ولفترة أطول على جاذبية المعدن النفيس التي لا يدر عائدا.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1732.10 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0736 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ شهر عند 1719.56 دولار في الجلسة السابقة.

كما تراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1744.10 دولار.

وحوم مؤشر الدولار قرب ذروة عقدين أمس الاثنين.

وفي مؤتمر للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج، أظهر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي موقفا متشددا وتعهدا بببذل كافة الجهود الممكنة لكبح جماح التضخم المتصاعد بلا هوادة حتى لو تأثر النمو سلبا بسبب ذلك.

وبينما يعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات الضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع معدلات الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وتتأهب الأسواق الآن لاحتمالية رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أيلول.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 18.72 دولار للأونصة. كما هبط البلاتين 1.2بالمئة إلى 853.63 دولار وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2149.53 دولار.

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