العراق: المواجهات مستمرة داخل المنطقة الخضراء... و30 قتيلا حتى الآن

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يخوض مقاتلو التيار الصدري منذ ساعات الصباح الأولى، معارك "عنيفة" ضد فصائل شيعية مسلحة في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني رفيع، لوكالة "شفق نيوز" العراقية، إن الإشتباكات مازالت مستمرة داخل المنطقة الخضراء، مشيرا إلى استخدام أنواع الأسلحة كافة في المعارك الدائرة بين المتصارعين من بينها القاذفات.

وأضاف المصدر أن الوضع الأمني في المنطقة الخضراء بات خارج السيطرة بينما تخوض الأطراف المتقاتلة حرب شوارع في أزقتها

وفجر اليوم، سقطت أربعة صواريخ كاتيوشا ضمن محيط المنطقة الخضراء، أحدثت دوياً شديداً سمعه السكان القريبون من المنطقة.

وسقط ما لا يقل عن 30 قتيلا وأكثر من250 جريحا على خلفية الأحداث الجارية منذ أمس في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.