واشنطن ترفض قبول “الوضع الجديد” حول تايوان وتقرر مواصلة دعمها عسكرياً

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أعلن البيت الأبيض عن رفضه قبول “الوضع الجديد” للنشاط العسكري الصيني المتزايد قرب تايوان، مؤكدا نيته مواصلة تقديم المساعدة الأمنية للجزيرة، “والتزامه مبدأ الصين الواحدة”.

وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أنه “بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه، تواصل الصين محاولة إدخال معيار جديد فيما يتعلق بأنشطتها المتعلقة بتايوان”، وأضاف: “إنهم يحاولون رفع السخونة لدرجة أن تكثيف النشاط العسكري في تايوان سيصبح الوضع الطبيعي الجديد، لقد أعلنا علنا أننا لن نقبل بذلك مهما أراد الجانب الصيني تحقيقه”.

وأشار كيربي الى مرور سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان، مؤكدا أن واشنطن لن تتخلى عن سياسة “الصين الواحدة”، مضيفا: “كما قلنا، لم يتغير شيء من حيث التزامنا بسياسة الصين الواحدة. لم يتغير شيء من حيث حقيقة أننا لا نؤيد استقلال تايوان، ولم يتغير شيء من حيث حقيقة أننا سنواصل القيام بكل ما يسمح به القانون الأمريكي، لمساعدة تايوان، في الدفاع عن نفسها بالإضافة إلى مصالح أمننا القومي في المنطقة”.