living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السلطات الفرنسية تنوي استخدام المسيّرات لمراقبة استخدام المياه بحمامات السباحة والمباني

30
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعتزم السلطات الفرنسية استخدام الطائرات المسيرة في أنحاء البلاد، لتعقب حمامات السباحة والمباني الملحقة غير المصرح بها، أو المسجلة بشكل غير صحيح وتغريم أصحابها.

ووفق ما ذكرته صحيفة Les Echos، تم في عام 2021، إجراء مثل هذه التجربة في تسعة أقسام في الجزء الأوروبي من البلاد. ووفقا للمديرية العامة للمالية، بفضل تحليل الصور الجوية وصور الأقمار الصناعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، كان من الممكن تحديد حوالي 20 ألف تجمع لم يتم تصميمها وفقا للقواعد. ونتيجة للتجربة، تمكنت السلطات من إمداد الميزانية بما يقرب من 10 ملايين يورو، منها 5.7 مليون يورو من سداد الرسوم غير المدفوعة سابقا، و4.1 مليون يورو في شكل ضرائب على الممتلكات لعام 2022.

ومن المقرر أن تمتد هذه الممارسة لتشمل إدارات أخرى في الجزء الأوروبي من البلاد اعتبارا من سبتمبر 2022. وتعتبر المديرية العامة للمالية المؤشرات التي تم تحقيقها في عام 2022 ناجحة، وتفترض أنه اعتبارا من عام 2023، نظرا للزيادة المباشرة في الإيرادات الضريبية، ستنمو الميزانيات المحلية بما يقرب من 40 مليون يورو.

وتم تخصيص 24 مليون يورو من ميزانية الدولة لتنفيذ هذا البرنامج للفترة من 2021 إلى 2023. وتتوقع السلطات أنه “سيصبح مربحا من العام الثاني للتشغيل”. وتم تطوير البرنامج بالتعاون مع شركة الاستشارات الفرنسية Capgemini المتخصصة في المشاريع الرقمية، ومع شركة Google الأمريكية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout