بالفيديو- غزال يقتحم متجرا في أميركا

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أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، غزالا يتجول في إحدى المتاجر الواقعة بولاية ميشيغان الأميركية.



وحسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء فقد صوّر المقطع بمتجر "دولار جينيرال" في ميشيغان.

ونقلت الوكالة عن إحدى المتسوقات التي صوّرت الفيديو قولها، إن الغزال كان يصدر ضجيجا وهو يتحرك في المتجر.

وقالت كوني ماكجينيس: "لقد تفاجأت عندما شاهدت الغزال أمامي. بدا مرتبكا ولا يعرف كيف يخرج من المتجر".

وأضافت: "اتصلت بالشرطة التي تواصلت بدورها مع القسم المتخصص بضبط الحيوانات والذي حضر وأمسك الغزال".

واختتمت ماكجينيس حديثها قائلة: "لم يظهر الغزال أي رد فعل عنيف، ولكنه تجاوب مع الأشخاص الذين رافقوه لخارج المتجر".