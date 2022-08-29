لافروف: ممارسات الغرب قد تبطئ التعددية القطبية لكنها لن توقفها

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أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن الغرب يقف ضد العمليات التاريخية الموضوعية، ما قد يبطئ تشكل عالم متعدد الأقطاب، لكنه لن يوقفه بأي شكل من الأشكال.

وقال لافروف عبر قناة "زفيزدا": "لسوء الحظ، يحاول شركاؤنا الغربيون الذين سلموا الآن مقاليدهم بالكامل للولايات المتحدة، وهناك أيضا بريطانيا، أن يعارضوا العمليات التاريخية الموضوعية، ما يمكن أن يبطئ تبلور التعددية القطبية في العالم، لكنه لن يمنعه بأي شكل من الأشكال".

وأوضح لافروف أن معظم الدول تعتبر موقف روسيا مبررا، أو تلتزم الحياد.

وقال: الولايات المتحدة وبريطانيا، ووراءهما أوروبا المطيعة، يلجؤون إلى مثل هذه الأساليب لإجبار دول عدم الانحياز وجميع دول العالم الأخرى على تغيير موقفها تجاه روسيا.

وتابع: يضغطون على هذه الدول بأكثر الطرق فظاظة، ولا يخجلون حتى من التصريحات العلنية التي يهددونها بها.