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إيران: توقيع 12 مذكرة تفاهم مع روسيا

28
AUGUST
2022
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أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمياليوم الأحد أنه تم توقيع 12 مذكرة تفاهم في مجال تصنيع قطع غيار السيارات، مع روسيا بقيمة 700 مليون يورو.
وأضاف المتحدث أنه بدء تنفيذ هذه الاتفاقات بالعملات المحلية ومن خلال آلية الروبل والريال.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح عبادي أن التعامل بالروبل والريال يتوسع ليشمل مجالات أخرى من التبادلات بين روسيا وإيران.
وتعليقا على آخر تطورات التبادلات المالية والتجارية بين إيران وروسيا باستخدام العملة الوطنية للبلدين، قال إن “استخدام العملات الوطنية في التعاملات المالية يعد من أولويات الحكومة وتم الشروع بها مع عملتي الروبل والريال”.
وأضاف: “حاليا يتم تداول الروبل والريال في الأسواق المتفق عليها بين البلدين، وستمتد هذه الآلية إلى مجالات أخرى أيضا”.

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