إصابة 3 عناصر من القوات الهولندية بإطلاق نار بالولايات المتحدة

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أصيب ثلاثة من عناصر الكوماندوز الهولنديين في إطلاق نار وقع بمنطقة ترفيهية في مدينة إنديانا بوليس عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية.

ونقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن شرطة إنديانا بوليس قولها أمس إن العناصر الثلاثة أصيبوا بجروح من جراء إطلاق النار عليهم وتم نقلهم إلى مستشفيات قريبة مشيرة إلى أن خلافاً وقع قبل إطلاق النار دون إضافة أي تفاصيل.

بدوره قال متحدث باسم وزارة الدفاع الهولندية إن إطلاق النار وقع أمام الفندق الذي تنزل به قوات الكوماندوز لافتاً إلى أن الجنود الثلاثة المصابين أعضاء في فيلق الكوماندوز الهولندي وكانوا في ولاية إنديانا كجزء من برنامج تدريبي ويقيمون في فندق محلي ولم يتم اعتقال أي شخص على صلة بالحادث حتى الآن.