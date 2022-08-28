بوريل: الاتحاد الأوروبي سيصطدم قريباً بتحديات خطيرة!

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اشار رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، في حديث صحافي إلى ان الاتحاد الأوروبي سيواجه على المدى القصير تحديات جدية على خلفية العقوبات التي فرضها ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.

وأضاف بوريل: “هذه اجراءات تقييدية. نحن نحد من الفرص الاقتصادية لروسيا. طالما أن الاقتصاد الروسي يعتمد على النفط والغاز، فسوف يحتاجون إلى تكنولوجياتنا. روسيا تعاني من صعوبات”. وتابع: “وبالطبع سنواجه تحديات خطيرة على المدى القصير. لا يمكن إنكار ارتفاع أسعار الغاز. لكن يجب أن نكون مستعدين لدفع ثمن الحرية”.

من جانبه، ذكر مراسل صحيفة “Kronen Zeitung” النمساوية التي أجرت المقابلة مع بوريل، أن العديد من سكان النمسا ينظرون بشك إلى العقوبات المفروضة على روسيا.