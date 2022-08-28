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الكويت تنتخب برلماناً جديداً في 29 سبتمبر

28
AUGUST
2022
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صدر اليوم الأحد مرسوم أميري بدعوة الناخبين الكويتيين لاختيار أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) في 29 سبتمبر المقبل.

ووفق المرسوم رقم 147 لسنة 2022 الذي ينص على دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الخميس 3 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022، كما ينص على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء، بتنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق يوم 17 أغسطس الجاري على مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.

وصدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بشأن اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية.

تأتي هذه الخطوة بعد أن تم حل مجلس الأمة البرلمان السابق في الثاني من أغسطس الجاري.

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