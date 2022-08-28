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لحظات تحبس الأنفاس في الجو.. ما حدث للطيار ارعب الجميع!

28
AUGUST
2022
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عاش ركاب طائرة كانت متجهة من بريطانيا صوب تركيا، الثلاثاء الماضي، لحظات من الرعب، بعدما ورد أن طيارهم "أغمي عليه".
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الطائرة كانت تقوم برحلة من مطار برمنغهام إلى أنطاليا في تركيا يوم 23 آب، لكنها اضطرت إلى إجراء توقف اضطراري في اليونان.
وأشارت شركة الطيران "جيت 2" البريطانية إلى أنها اضطرت إلى الهبوط في اليونان بسبب "حالة طبية طارئة".
وشعر الركاب بالهلع حين حدث "اضطراب" في مقدمة الطائرة، لكنهم لم يعرفوا سببه. وبعد لحظات جرى إخبارهم أنه سيتم الهبوط في اليونان كـ"إجراء احترازي".
وبعد وصولهم إلى مطار ثيسالونيكي اليوناني، أبلغ المضيفون الركاب بأن الطيار "أغمي عليه"، مشيرين إلى أن مساعده نفذ هبوطا اضطرايا لتقديم الإسعافات الأولية.
وظل المسافرون ينتظرون أكثر من ساعة على متن الطائرة، حتى قامت سيارة إسعاف بإخلاء الطيار المصاب، قبل أن يسمح لهم بمغادرة الطائرة، في انتظار جدولة رحلة أخرى صوب تركيا.
وذكرت "ديلي ميل" أن حالات الطوارئ الطبية غير مغطاة في سياسة تعويضات "Jet2"، مما يعني أن الركاب لم يتلقوا أي تعويض على التأخير الذي حصل لرحلتهم.

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