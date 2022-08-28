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بـهذه القيمة بيعت سيارة الأميرة ديانا في المزاد..

28
AUGUST
2022
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بيعت سيارة كانت مملوكة للأميرة الراحلة ديانا في مزاد بالمملكة المتحدة، السبت، مقابل 650 ألف جنيه إسترليني (762 ألفا و600 دولار).

السيارة من طراز فورد إسكورت آر.إس تيربو، التي كانت تقودها الأميرة البريطانية الراحلة ديانا، بيعت في مزاد أقيم بحلبة سباق سيلفرستون البريطانية، بحسب مراسل الأناضول.

وقادت ديانا، أميرة ويلز، السيارة بين عامي 1985 و1988، وتم تصويرها معها في الأماكن العامة.

وبيعت فورد إسكورت الرياضية التي كانت في يوم ما سيارة صغيرة للأميرة ديانا في مزاد، قبل أيام فقط من ذكرى وفاتها.

وتم بيع السيارة بالمزاد العلني في مزادات سيلفرستون في وارويكشاير وسط إنكلترا.

وتحل هذا الأسبوع ذكرى مرور 25 عاما على وفاة ديانا عن عمر 36 عاما عندما تحطمت سيارة الليموزين التي كانت تستقلها داخل نفق في باريس بينما كانت تحاول الهروب من المصورين الذين كانوا يلاحقونها على دراجات نارية.

 الأناضول

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