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بالصور- أول متسابقة بلا مكياج في تاريخ مسابقة ملكة جمال بريطانيا..

28
AUGUST
2022
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أصبحت ميليسا رؤوف المتأهلة للتصفيات النهائية لمسابقة ملكة جمال إنكلترا، أول متسابقة تخوض منافسة ملكات الجمال بلا مساحيق تجميل في تاريخ المسابقة الممتد لقرن من الزمن.

وتقدمت ميليسا رؤوف وهي طالبة جامعية تبلغ من العمر 20 عامًا من جنوب لندن، إلى الأمام في نصف نهائي المسابقة يوم الاثنين، وتنافس في النهائيات في أكتوبر المقبل على التاج.

وقالت رؤوف في مقابلة مع صحيفة "إندبندنت" البريطانية: "هذا يعني الكثير بالنسبة لي لأنني أشعر أن العديد من الفتيات من مختلف الأعمار يرتدين المكياج لأنهن يشعرن بالضغط للقيام بذلك".

وأضافت: "إذا كان المرء سعيدا ببشرته، فلا يجب أن نُجبر على تغطية وجهنا بالمكياج.. عيوبنا تجعلنا ما نحن عليه وهذا ما يجعل كل فرد فريدا".

وأوضحت رؤوف أنها على الرغم من أنها بدأت في وضع "المكياج" في سن مبكرة، إلا أنها قررت تجنب التقاليد في المسابقة.

وأشارت خلال المقابلة إلى أنها قبلت مؤخرا أنها جميلة في بشرتها ولهذا قررت التنافس بدون مكياج.

وفي مايو، نشرت رؤوف صورة سيلفي على إنستغرام من جولة "الوجه المكشوف" من المسابقة، وكتبت أنها "تعانق الشوائب والعيوب".

وبحسب المنظمين، فإن رؤوف تخطط للذهاب بوجه خال من الماكياج مرة أخرى في النهائي الوطني في أكتوبر.

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