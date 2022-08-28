توافق متزايد في «أوبك» حول الفكر السعودي لتوازن الأسواق

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وسط دعم متزايد للفكر السعودي ورؤيته لتوازن أسواق النفط، قال مصدر مطلع لـ«رويترز»، أمس (الجمعة)، إن الإمارات تتفق مع تفكير السعودية بشأن أسواق النفط وتدعم تصريحاتها الأخيرة.

وأشارت المملكة، أكبر منتج في «أوبك»، يوم الاثنين، إلى إمكانية تطبيق تخفيضات في الإنتاج لتحقيق التوازن في سوق النفط التي وصفتها بأنها تعاني من «انفصام». وحظي تصريح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بشأن استعداد «أوبك» للتدخل وإعادة التوازن في سوق النفط بموجة من الدعم، وأدلى كل من العراق والجزائر وليبيا وكازاخستان وأذربيجان وفنزويلا والكونغو وغينيا الاستوائية بتصريحات مماثلة قبل اجتماع «أوبك»، الذي سيُعقد في الخامس من سبتمبر (أيلول) المقبل، ويضم الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» ومنتجين آخرين من بينهم روسيا.

كما أيَّد وزير الطاقة والنفط السوداني محمد عبد الله، التصريحات السعودية، وقال الوزير السوداني في بيان إن بلاده تدعم جهود «أوبك» للحفاظ على استقرار السوق في مواجهة التشوهات والتقلبات. كما شدد على أهمية التصريحات «التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي بشأن عدم استقرار السوق وتقلبات الأسعار». وأضاف البيان أن السودان، وهو عضو في «أوبك»، عبّر أيضاً عن دعمه الكامل للآلية التي وضعها تحالف «أوبك»، «ووفّرت الأدوات اللازمة لتحفيز تعديل إنتاج النفط ومواجهة جميع تحديات السوق».

وفي الأسواق، صعدت أسعار النفط نحو دولار أمس، مدعومةً بمؤشرات على تحسن الطلب على الوقود، لكن المكاسب كانت محدودة مع ترقب السوق مؤشرات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخصوص توقعات رفع سعر الفائدة. وبحلول الساعة 10:51 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.53 دولار أو 1.54% إلى 100.87 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.20 دولار أو 1.3% إلى 93.72 دولار للبرميل.

ونزل الخامان نحو دولارين للبرميل مساء الخميس، لكنهما في سبيلهما لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 4% لبرنت و3% للخام الأميركي. وساعدت بيانات أفضل من المتوقع بشأن الاقتصاد الأميركي على تبديد مخاوف الركود.

وانكمش الاقتصاد الأميركي بوتيرة أكثر اعتدالاً مما كان يُعتقد خلال الربع الثاني، إذ خفف الإنفاق الاستهلاكي بعضاً من الضغط الناجم عن التباطؤ الحاد في تراكم المخزون.

وعلى الرغم من الضبابية المرتبطة بوتيرة رفع الفائدة في الولايات المتحدة للسيطرة على التضخم، فإن المخاوف المتعلقة بتقويض الطلب على النفط انحسرت هذا الأسبوع، مما يضع عقود الخامين على مسار تسجيل مكاسب بنحو 3% خلال الأسبوع.

وتلقت الأسعار دعماً من السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والتي أشارت، يوم الاثنين، إلى إمكانية خفض الإنتاج لتحقيق التوزان في سوق النفط ومعادلة تأثير زيادة الإنتاج الإيراني في حال توصلت طهران إلى اتفاق مع الغرب. وقال «كومرتس بنك» في مذكرة: «بإمكان المضاربين أن ينظروا إلى ذلك على أنها دعوة للمراهنة على ارتفاع الأسعار دون الحاجة إلى الخوف من أي انخفاضات أكبر»