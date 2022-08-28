living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قطر: وصول الدفعة الأولى من طائرات "تايفون" لتأمين فعاليات كأس العالم

28
AUGUST
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وصلت إلى قاعدة دخان الجوية في الدوحة، اليوم السبت، أول دفعة من طائرات يوروفايتر تايفون (الذاريات) التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية، ضمن تشكيل سرب من نوع "إف 15" و"رافال".

ووفق موقع الديوان الأميري القطري الإلكتروني، فقد شهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عرضاً جوياً حياً للطائرات، كما قام بجولة في قاعدة دخان الجوية، شملت مبنى قيادة جناح الطيران رقم 6 (رافال) ومبنى الإقلاع الفوري، وبرج المراقبة، ومركز العمليات الجوي، حيث اطلع على الأنظمة والتقنيات المتطورة للمهام والعمليات الجوية التي تهدف لتطوير قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية.
وقال الشيخ تميم في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، إنه شهد وصول أول دفعة من طائرات يوروفايتر تايفون "الذاريات"، مشيراً إلى أنها "تأتي ضمن مسيرة بلادنا المتواصلة في تطوير قواتنا الجوية الأميرية القطرية وتعزيزها بأحدث أنواع العتاد والطائرات المقاتلة، وفق أعلى المعايير العالمية"
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ووزير الدفاع البريطاني بن والاس، شاركا منتصف شهر أغسطس/آب الحالي في حفل تدشين طائرات "تايفون" القطرية، في قاعدة "وارتن" الجوية في المملكة المتحدة، تمهيداً لتسليمها إلى قطر.
وقالت وزارة الدفاع القطرية في حينه، عبر حسابها في "تويتر"، إن الطائرات جرى استلامها حسب الجدول الزمني المتفق عليه، وستُنقل إلى دولة قطر خلال أغسطس الحالي، لبدء عملياتها بتأمين فعاليات كأس العالم 2022 التي تنطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

ووقّع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري ونظيره البريطاني، خطاب نوايا، في سبتمبر/أيلول عام 2017، لشراء 24 طائرة حربية من طراز "تايفون" من شركة "بي إيه إي سيستمز"، بقيمة 8 مليارات دولار، بهدف المساهمة في إنشاء سرب عملياتي ومنظومة حرب إلكترونية

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout