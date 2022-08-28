قطر: وصول الدفعة الأولى من طائرات "تايفون" لتأمين فعاليات كأس العالم

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وصلت إلى قاعدة دخان الجوية في الدوحة، اليوم السبت، أول دفعة من طائرات يوروفايتر تايفون (الذاريات) التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية، ضمن تشكيل سرب من نوع "إف 15" و"رافال".

ووفق موقع الديوان الأميري القطري الإلكتروني، فقد شهد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عرضاً جوياً حياً للطائرات، كما قام بجولة في قاعدة دخان الجوية، شملت مبنى قيادة جناح الطيران رقم 6 (رافال) ومبنى الإقلاع الفوري، وبرج المراقبة، ومركز العمليات الجوي، حيث اطلع على الأنظمة والتقنيات المتطورة للمهام والعمليات الجوية التي تهدف لتطوير قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية.

وقال الشيخ تميم في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، إنه شهد وصول أول دفعة من طائرات يوروفايتر تايفون "الذاريات"، مشيراً إلى أنها "تأتي ضمن مسيرة بلادنا المتواصلة في تطوير قواتنا الجوية الأميرية القطرية وتعزيزها بأحدث أنواع العتاد والطائرات المقاتلة، وفق أعلى المعايير العالمية"

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، ووزير الدفاع البريطاني بن والاس، شاركا منتصف شهر أغسطس/آب الحالي في حفل تدشين طائرات "تايفون" القطرية، في قاعدة "وارتن" الجوية في المملكة المتحدة، تمهيداً لتسليمها إلى قطر.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في حينه، عبر حسابها في "تويتر"، إن الطائرات جرى استلامها حسب الجدول الزمني المتفق عليه، وستُنقل إلى دولة قطر خلال أغسطس الحالي، لبدء عملياتها بتأمين فعاليات كأس العالم 2022 التي تنطلق في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

ووقّع وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري ونظيره البريطاني، خطاب نوايا، في سبتمبر/أيلول عام 2017، لشراء 24 طائرة حربية من طراز "تايفون" من شركة "بي إيه إي سيستمز"، بقيمة 8 مليارات دولار، بهدف المساهمة في إنشاء سرب عملياتي ومنظومة حرب إلكترونية