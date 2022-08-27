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موديرنا تقاضي فايزر وبيونتيك بتهمة سرقة تقنية لقاح كورونا

27
AUGUST
2022
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أقامت شركة موديرنا الأميركية، أمس الجمعة، دعوى قضائية ضد شركتي فايزر وبيونتيك متهمة إياهما بانتهاك براءات اختراع مسجلة باسمها حول التقنية المستخدمة في إنتاج لقاحهما المضاد لكوفيد-19، في ما يبدو مقدمة لصراع قضائي طويل.

وقالت "موديرنا" التي يديرها ستيفان بانسيل، في بيان، إنها تعتقد أنّ لقاح "كوميرنتي" الذي أنتجته "فايزر" بشراكة مع "بيونتيك" "ينتهك براءات الاختراع المسجلة باسمها بين عامي 2010 و2016 حول تقنية الحمض النووي الريبي المرسال MRNA"، وإنّ الشركتين "نسختا هذه التقنية لإنتاج لقاحهما من دون إذن شركة موديرنا صاحبة براءات اختراعها"
وإضافة إلى الدعوى القضائية المقدمة أمام محكمة ولاية ماساتشوستس الأميركية، حيث المقر الرئيسي لشركة موديرنا، فإنها أقامت دعوى قضائية ثانية في ألمانيا، حيث يقع مقر شركة بيونتيك.

وأكدت "موديرنا" أنها لا تهدف إلى منع تداول لقاح فايزر/ بيونتيك تجارياً، وإنما الحصول على حقوقها من بيعه، كما أنها لن تسعى إلى الحصول على تعويضات عن بيعه في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ولا عن البيع قبل 8 مارس/ آذار 2022، بحسب وكالة بلومبيرغ.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تعهدت "موديرنا" بعدم استخدام براءات الاختراع المتعلقة بلقاحات كوفيد-19 أثناء الجائحة لضمان القضاء على الجائحة. لكن في مارس/ آذار الماضي، عندما دخلت معركة مكافحة الفيروس مرحلة جديدة، ولم يعد توفر اللقاحات يشكل أزمة في غالبية دول العالم، قامت بمطالبة الجميع باحترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، موضحة أنها ستنظر في منح تراخيص تجارية معقولة إذا طلب منها ذلك.

وأوردت شبكة "سي أن أن" أنه حتى صباح أمس الجمعة تم إعطاء أكثر من 360 مليون جرعة من لقاح فايزر، وأكثر من 229 مليون جرعة من لقاح موديرنا في الولايات المتحدة وحدها.

وكانت موديرنا وفايزر أوّل من بدأ، بعيد تفشّي الجائحة، بإنتاج لقاحات ضدّ فيروس كورونا بتقنية الحمض الريبي النووي المرسال التي تتيح حثّ الخلايا البشرية على توليد بروتينات موجودة في الفيروس كي يعتاد الجهاز المناعي على التعرّف إلى هذا الفيروس وكبحه.

وكانت اللقاحات قبل ذلك ترتكز على جرعات فيروسية أُضعف مفعولها أو أُبطل يعتاد الجسم بفضلها على التصدّي للفيروس. وكان تطوير العلاجات الذي يتطلّب تجارب سريرية للتحقّق من سلامتها يستغرق في الأغلب سنوات عدة.

وقد يستغرق فضّ هذا النزاع القضائي عدّة سنوات.

وقالت "بيونتيك"، في بيان منفصل، إنه "أمر مؤسف، لكن من الشائع أن تقول شركات أخرى إنّ منتجاً ناجحاً ينتهك ملكيتها الفكرية". وأعربت فايزر/ بيونتيك عن استعدادهما للدفاع "بشراسة" عن مصالحهما في وجه مزاعم موديرنا
وهذه ليست أول دعوى قضائية تطلق على خلفية انتهاك براءات حول تكنولوجيا الرنا المرسال الجديدة؛ فمجموعة موديرنا ملاحقة من شركتي التكنولوجيا الحيوية الصغيرتين "أربوتوس بيوفارما كوربوريشن" و"جينيفنت ساينسز". كذلك تطاول "بيونتيك" شكوى قدّمتها في ألمانيا شركة "كيورفاك" الألمانية ردّت عليها فايزر/ بيونتيك بدعوى في الولايات المتحدة.

وتتوقّع فايزر أن تجني 32 مليار دولار من مبيعات لقاحها المضاد لكوفيد-19 من أوّل سنة 2022 إلى آخرها.

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