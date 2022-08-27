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علماء يكتشفون نوعا جديدا من الطيور في جنوب تشيلي

27
AUGUST
2022
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رصد العلماء وجود نوع جديد من الطيور في الطرف المتجمد لأمريكا الجنوبية، حيث "لا توجد شجيرات ولا أنواع غابات، ومع ذلك نجح طائر الغابة في البقاء على قيد الحياة حرفيا في وسط المحيط”. فما أهمية هذا الاكتشاف؟
في المراعي المتناثرة التي تجتاحها الرياح في الطرف المتجمد لأمريكا الجنوبية يعيش طائر صغير تلقي حياته الهادئة الضوء على أهمية دراسة الأماكن النائية في العالم.
ففي جزر دييغو راميريز، على بعد 100 كيلومتر من كيب هورن في جنوب تشيلي، رصد العلماء طائر راياديتو سوبانتاركتيك، وهو طائر بني اللون ومخطط بشرائط سوداء وصفراء ويزن 16 جراما، وله منقار كبير يربك علماء الأحياء.

والسبب أن راياديتو سوبانتاركتيك، الذي يشبه نوع من طيور الراياديتو التي تسكن غابات جنوب باتاغونيا وأعشاشا في تجاويف الجذوع، تم العثور عليه "يعيش في مكان خال من الأشجار”.

وقال ريكاردو روزي، الأستاذ في جامعة ماغالانيس في تشيلي وجامعة شمال تكساس ومدير معهد كيب هورن الدولي لدراسات التغير العالمي والحفاظ على التنوع البيولوجي "لا توجد شجيرات ولا أنواع غابات، ومع ذلك نجح طائر الغابة في البقاء على قيد الحياة حرفيا في وسط المحيط”.


وأضاف أن النتائج، التي نشرت في مجلة نيتشر العلمية، جاءت بعد تحقيق استمر ست سنوات أصبح فيه الطائر الصغير "هاجسا” للباحثين.

وقال رودريغو فاسكيز، عالم الأحياء بجامعة تشيلي وأحد الباحثين، إن الدراسات الجينية أكدت أن النوع المكتشف حديثا "يختلف في طفرة عن بقية أنواع الراياديتو الكلاسيكية”، بالإضافة إلى اختلافات أخرى في الشكل والسلوك.
وذكر الباحثون في دورية نيتشر أنهم أمسكوا 13 طائرا في الجزيرة وفحصوها، وأضافوا "كانت الطيور من سكان دييغو راميريز أثقل وأكبر بشكل ملحوظ… لكن ذيلها كان أقصر بكثير”.

وبالنسبة إلى روزي، يمكن أن يصبح هذا النوع "رمزا … من شأنه أن يساهم في التعرف على” جزر دييغو راميريز غير المعروفة

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