الصين تستنكر بشدة زيارة نائبة أمريكية لتايوان

ونقلت وكالات صينية عن متحدث باسم الخارجية الصينية، الذي أكد أن بلاده “تعرب عن استيائها ورفضها البالغين حيال زيارة مشرعة أمريكية منطقة تايوان الصينية”.

واعتبر المتحدث، بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية، أن هذه الزيارة “تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة وبنود البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وتتعارض مع التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على العلاقات غير الرسمية فقط مع منطقة تايوان”.

وشدد المتحدث على أنه “لا توجد في العالم سوى صين واحدة، وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين”، مؤكدا أن حكومة بلاده هي “الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها”.

“لن نتردد في معارضة الأنشطة الانفصالية الساعية لما يسمى (استقلال تايوان) والتدخلات الخارجية. ونحث السياسية الأمريكية المعنية على الالتزام بمبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، ووقف جميع أشكال التفاعلات الرسمية مع تايوان على الفور، والتوقف الفوري عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية الساعية لما يسمى ‘استقلال تايوان”.