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الصين تستنكر بشدة زيارة نائبة أمريكية لتايوان

27
AUGUST
2022
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استنكرت بكين بشدة زيارة نائبة أمريكية لتايوان (الصين)، مؤكدة أن هذه الإجراءات تخل بمبدأ “الصين واحدة” داعية أمريكا الالتزام بهذا المبدأ وبجميع البيانات الثلاثة المشتركة الصادرة عن كلا البلدين.
ونقلت وكالات صينية عن متحدث باسم الخارجية الصينية، الذي أكد أن بلاده “تعرب عن استيائها ورفضها البالغين حيال زيارة مشرعة أمريكية منطقة تايوان الصينية”.
واعتبر المتحدث، بحسب شبكة تلفزيون الصين الدولية، أن هذه الزيارة “تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة وبنود البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وتتعارض مع التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على العلاقات غير الرسمية فقط مع منطقة تايوان”.
وشدد المتحدث على أنه “لا توجد في العالم سوى صين واحدة، وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين”، مؤكدا أن حكومة بلاده هي “الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها”.
“لن نتردد في معارضة الأنشطة الانفصالية الساعية لما يسمى (استقلال تايوان) والتدخلات الخارجية. ونحث السياسية الأمريكية المعنية على الالتزام بمبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، ووقف جميع أشكال التفاعلات الرسمية مع تايوان على الفور، والتوقف الفوري عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية الساعية لما يسمى ‘استقلال تايوان”.
ونوه المتحدث إلى أن بكين “ستواصل اتخاذ إجراءات قوية للدفاع بحزم عن سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها”.
وصلت نائبة في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى تايوان (الصين)، في وقت متأخر من الخميس، وأرسلت من هناك رسالة ‏إلى بكين.‏
هبطت السيناتور مارشا بلاكبيرن، في العاصمة التايوانية تايبيه، على متن طائرة عسكرية أمريكية، في رابع زيارة لأعضاء البرلمان الأمريكي إلى الجزيرة الديمقراطية في غضون أسابيع.
وكانت بلاكبيرن، وهي نائبة جمهورية من ولاية تينيسي، وعضو في لجنتي التجارة والخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، من ضمن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الذين أيّدوا زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، المثيرة للجدل، إلى تايوان (الصين) الشهر الماضي.
وقالت بلاكبيرن على “تويتر”: “لقد هبطت للتو في تايوان لإرسال رسالة إلى بكين، هي: لن نتعرض للتنمر”.
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