الكاظمي: سنبذل كل الجهود لتفعيل وتطوير مبادرة الحوار الوطني لحل الأزمة

وأكد في كلمة ألقاها في “المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة” أن الأزمة السياسية تهدد المنجز الأمني والاستقرار، وأن “هناك من يحاول اعادة لغة اليأس والاحباط بين العراقيين وعلينا أن نعمل على منع ذلك من خلال تقديم التنازلات لعدم ضياع الوطن وانزلاقه في منزلقات خطيرة”، وفقا لبيان رسمي.