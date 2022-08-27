وزير تشيكي يحذر الاتحاد الأوروبي من خطر الثورة

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قال وزير العدل التشيكي بافيل بلاجيك، إن الارتفاع الكبير والسريع في أسعار الطاقة في أوروبا يهدد وجود الاتحاد الأوروبي، ويعرض النظام السياسي لجمهورية التشيك للخطر.

ووفقا له، الوضع في المجال الاجتماعي والسياسي بات دراميا بشكل لم يحدث منذ عام 1989.

وأضاف الوزير التشيكي: "إذا لم تحل الحكومة أزمة الطاقة ، فلن تبقى في السلطة لفترة طويلة".

وتابع الوزير القول: "إذا لم يتم العثور على حل لهذه الأزمة على المستوى الأوروبي، فسيكون الاتحاد الأوروبي بحد ذاته مهددا".

وحذر وزير العدل التشيكي خلال ذلك، من خطر اندلاع الثورات.

في وقت سابق، ذكرت الأنباء أن جمهورية التشيك، التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، دعت لعقد اجتماع عاجل لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، لمناقشة التدابير اللازمة لحل الوضع في قطاع الطاقة.

ويشار إلى أنه بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والغاز، زاد الطلب في هذه الجمهورية على مدافئ الحطب عشرة أضعاف مقارنة بالصيف الماضي. في الوقت نفسه، زاد الطلب على الحطب وأخذت أسعاره تنمو بسرعة كبيرة.

ووفقا لمعطيات مكتب الإحصاء التشيكي، ارتفع سعر الكهرباء في يوليو بنسبة 33.6٪ على أساس سنوي ، والغاز - بنسبة 59.8٪.