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القدرات الروسية في القطب الشمالي تمثل تحديا لحلف الأطلسي

26
AUGUST
2022
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الجمعة، خلال زيارة لكندا إن القدرات الروسية في الدائرة القطبية الشمالية تمثل تحديا استراتيجيا للحلف وإن الحلف يحتاج إلى وجود قوي له في منطقة القطب الشمالي.

وقال ستولتنبرج الذي كان يقف إلى جوار رئيس وزراء كندا جاستن ترودو في كولد ليك في ألبرتا “تتزايد أهمية الدائرة القطبية الشمالية لحلف شمال الأطلسي ولكندا لأننا نرى تعزيزا عسكريا روسيا كبيرا (هناك) يتمثل في قواعد جديدة ومنظومة أسلحة جديدة”.

ومن جانبه قال ترودو “حدث تحول في الوضع الجيوسياسي خلال الشهور الماضية هو السبب في أن تفهم أن روسيا مثار قلق متزايد لنا جميعا يجعل من المناسب بالنسبة لنا أن نطلع الأمين العام وحلف شمال الأطلسي على جميع الأشياء التي تفعلها كندا من خلال نوراد” مشيرا إلى المنظمة الأمريكية الكندية للدفاع عن أمريكا الشمالية.

Reuters
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