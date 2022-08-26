الصين ترسل 35 طائرة و8 سفن حربية.. وتايوان تحذّر

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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن القوات التايوانية سجلت اليوم الجمعة اقتراب 35 طائرة و8 سفن حربية تابعة للجيش الصيني من الجزيرة.

وقالت الوزارة في بيان لها على "تويتر": "حتى الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي يوم 26 آب، سجلت القوات التايوانية نشاط 35 طائرة و8 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني في البحر والمجال الجوي بالقرب من تايوان".

وأشارت إلى أن 18 طائرة عبرت ما يسمى بـ "الخط المتوسط" لمضيق تايوان، منها 8 مقاتلات من طراز "سو-30"، وثلاث طائرات من طراز "جي- 11 اس"، وأربع طائرات "جي- 16 اس"، وثلاث طائرات "جي-10 اس".

ووفقا لها فإن تايوان أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، وأصدرت تحذيرات لاسلكية.