قديروف يتوجه بطلب ملحّ لبوتين.. ماذا جاء فيه؟

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ناشد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الرئيس فلاديمير بوتين، منح الفرصة لقوات الشيشان الخاصة لإنهاء سريع للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

وقال قديروف في رسالة صوتية نشرها على “تيليغرام”: “أتوجه بإلحاح للقائد العام الأعلى للقوات المسلحة الروسية بطلب منحنا الفرصة لإنهاء العملية الخاصة وعدم تأخيرها في أوكرانيا”.

وأضاف: “إذا كان 15٪ من المجتمع الدولي ضدنا، فهذا لا يعني أن العالم كله يعارضنا.

يمكننا ترويض هذه الـ15٪ بسرعة، ولا مشاكل أمامنا على الإطلاق”.

وأكد أن الوحدات الشيشانية صارت الآن تتمتع “بقدرات أكثر” من أي وقت مضى.