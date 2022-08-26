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الشرطة البريطانية أوقفت رجلا على خلفية مقتل طفلة في منزلها بالرصاص

26
AUGUST
2022
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أعلنت الشرطة البريطانية اليوم أنها أوقفت رجلا يبلغ 36 عاما لقتله بالرصاص فتاة في التاسعة من العمر في منزلها بمدينة ليفربول شمال إنكلترا، في حادثة أثارت صدمة في بريطانيان وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".

ومساء الاثنين، فتحت والدة الطفلة أوليفيا برات كوربيل باب منزلها بعد سماع ضجيج في الشارع.

بعدها اندفع رجل إلى الداخل خلال مطاردته من رجل آخر أطلق النار عشوائيا، فأصاب الأم البالغة 46 عاما في يدها وقتل الطفلة التي كانت تحتمي خلفها.

وقالت الشرطة المحلية اليوم "لقد أوقفنا رجلا يبلغ 36 عاما يشتبه في أنه قتل أوليفيا برات-كوربل. وقبض على الرجل المتحدر من منطقة هويتون، على خلفية اتهامين بمحاولة القتل".
ويأتي هذا التوقيف "بعد عملية شارك فيها ضباط مسلحون" أمس في منطقة ليفربول.
وقد أودع الرجل قيد التحقيق.

وجاءت جريمة القتل هذه بعد 15 عاما من مقتل فتى يبلغ 11 عاما بالرصاص في منطقة تبعد كيلومترات عدة، أثناء عودته إلى المنزل بعد لعب كرة القدم.

وأوقف الرجل البالغ 35 عاما والذي أصيب في الهجوم ونقل إلى المستشفى، لانتهاكه شروط إطلاقه من السجن. ونقله إلى المستشفى أصدقاؤه الذين تركوا الفتاة الصغيرة وراءهم.

وأشادت أسرة أوليفيا أمس بالضحية، واصفة إياها بأنها "فتاة صغيرة فريدة من نوعها، ثرثارة وفضولية".

وقد دعت عائلتها أي شخص لديه معلومات عن مقتل أوليفيا إلى "التحدث" من أجل "معرفة من سلب طفلتنا منا".

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