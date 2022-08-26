لوكاشينكو متحدثا عن تزويد الطائرات برؤوس نووية: كل شيء جاهز

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أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو عن إعادة تجهيز الطائرات البيلاروسية لحمل أسلحة نووية جاهزة.

وقال لوكاشينكو للصحفيين: "يجب أن يعوا أنه لن تنقذهم طائرات هليكوبتر أو أي طائرات، إذا قاموا بالتصعيد. قلنا ذات مرة مع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، في سان بطرسبورغ إننا سنحول أيضا طائرات سو – 24 البيلاروسية بحيث يمكنها حمل أسلحة نووية. ماذا تظنون نحن نلوك ألسنتنا؟ كل شيء جاهز!"، مضيفا أن بيلاروس مستعدة للرد بشكل كاف على التهديدات من جانب الغرب.

وفي وقت سابق، قال لوكاشينكو في اجتماع مع بوتين إنه من الضروري النظر في رد مطابق على العدوان الغربي، وطلب من الاتحاد الروسي المساعدة في تحديث الطائرات حتى يمكنها حمل رؤوس نووية.