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أوروبا تحت رحمة الشتاء... زعماء القارة العجوز يحذرون!

26
AUGUST
2022
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أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أن "بلاده ستعيش أصعب فصل الشتاء عبر التاريخ"، مشيرا الى أن "معظم الدول الأوروبية تبذل قصارى جهدها للتكيف مع الوضع القائم".

وقال زيلينسكي في بيان له إن" الحكومة الأوكرانية وجميع مؤسسات الدولة تفعل كل شيء حتى نكون مستعدين لموسم الشتاء هذا. وسيكون بالفعل الأصعب في تاريخنا".

وأشار إلى أن "الوضع الآن في سوق الطاقة "خطير للغاية وحاد للغاية"، لافتاً إلى أن "معظم الدول الأوروبية، تعاملت مع قضية الطاقة بمسؤولية كبيرة وتبذل قصارى جهدها للتكيف مع الوضع القائم".


وخففت الحكومة الألمانية كذلك من تدفئة المباني العامة وحظرت اللوحات الإعلانية المضيئة، من أجل التخفيف من استهلاك الطاقة.

في السياق نفسه، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قبل أيام، إنّ "الأشهر المقبلة ستستدعي بذل الجهود والتضحيات من الشعب في ظل مواجهة العالم تحولاً كبيراً، وشتاءً قد يكون عصيباً".

كذلك أكّد اتحاد الصناعات البريطاني قبل أيام، "ضرورة توجيه الحكومة الدعم للأكثر احتياجاً منها في مواجهة زيادة فواتير الطاقة هذا الشتاء".

وانخفضت مستويات "الديزل" في مستودعات التخزين في عموم أوروبا، والأخيرة تتخوف من التداعيات المتربة على بدء سريان العقوبات على إمدادات النفط الروسي ينذران بشتاء عصيب.

وتخطت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي أمس عتبة 300 يورو للميغاواط/ساعة، مسجّلة أعلى مستوى لها منذ أن بلغت مستوى قياسياً في آذار.

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